Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Samsun tüm Orta Anadolu'nun ve güneyin Karadeniz'e açılan kapısıdır"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Tanıtım videosunun izlenmesi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı ve konuşması SAMSUN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip...