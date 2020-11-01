Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Samsun tüm Orta Anadolu'nun ve güneyin Karadeniz'e açılan kapısıdır"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Samsun tüm Orta Anadolu'nun ve güneyin Karadeniz'e açılan kapısıdır"

01.11.2020 17:28 | Son Güncelleme: 01.11.2020 17:34

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Tanıtım videosunun izlenmesi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı ve konuşması SAMSUN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip...

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi

Tanıtım videosunun izlenmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı ve konuşması SAMSUN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun-Sivas Demiryolu Hattı Modernizasyonun Tamamlanması Töreni'ne katıldı. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Samsun tüm Orta Anadolu'nun ve güneyin Karadeniz'e açılan kapısıdır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Samsun tüm Orta Anadolu'nun ve güneyin Karadeniz'e açılan kapısıdır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Samsun tüm Orta Anadolu'nun ve güneyin Karadeniz'e açılan kapısıdır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Samsun tüm Orta Anadolu'nun ve güneyin Karadeniz'e açılan kapısıdır'

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Samsun'u İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ne hızlı trenle bağlayacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Samsun'u İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ne hızlı trenle bağlayacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Makron ve Wilders'e sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Makron ve Wilders'e sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin gücü, gerekiyorsa, Suriye'yi tüm terör örgütlerinden temizlemeye yeterlidir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin gücü, gerekiyorsa, Suriye'yi tüm terör örgütlerinden temizlemeye yeterlidir"

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Geert Wilders Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Çağla Şıkel Aleyna Tilki Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Can Bartu Erol Bulut Gökhan Töre Mbaye Diagne
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Samsun tüm Orta Anadolu'nun ve güneyin Karadeniz'e açılan kapısıdır" - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 17:34:15. #1.14#
title