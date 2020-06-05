Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Millet Bahçesi açılışını yaptı
Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Samsun Valisi Osman Kaymak'ın konuşması Kurdele kesilmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.
05.06.2020 17:13 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:20
Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Samsun Valisi Osman Kaymak'ın konuşması
Kurdele kesilmesi
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. (10)
Kaynak: AA