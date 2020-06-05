Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Millet Bahçesi açılışını yaptı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Millet Bahçesi açılışını yaptı

Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Samsun Valisi Osman Kaymak'ın konuşması Kurdele kesilmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

05.06.2020 17:13 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:20

Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Samsun Valisi Osman Kaymak'ın konuşması

Kurdele kesilmesi

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. (10)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Millet Bahçesi açılışını yaptı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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