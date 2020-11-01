Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
01.11.2020 17:51 | Son Güncelleme: 01.11.2020 18:24
Son dakika gündem haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
Erdoğan, Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni'nin ardından Büyükşehir Belediyesine geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile görüştü.
Ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentten ayrılmak üzere Samsun Çarşamba Havaalanı'na hareket etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş