Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyon Sporcularını Kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyon Sporcularını Kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 54. Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcuları kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyon Sporcularını Kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 54. Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcuları kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 54. Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporculara tebrik telgrafı gönderdi. Erdoğan, altın madalya kazanan sporcular Uğur Aktaş ve Merve Çoban'ı kutladı.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Kaynak: İHA
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