Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyon Sporcularını Kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 54. Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcuları kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 54. Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcuları kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 54. Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporculara tebrik telgrafı gönderdi. Erdoğan, altın madalya kazanan sporcular Uğur Aktaş ve Merve Çoban'ı kutladı.
(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)
Kaynak: İHA