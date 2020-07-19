Cumhurbaşkanı Erdoğan şampiyon olan Başakşehir'i tebrik etti CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğu garantileyen Medipol Başakşehir'i tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğu garantileyen Medipol Başakşehir 'i tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "2019-20 Süper Lig Cemil Usta sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum. Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

- İstanbul - İstanbul Kaynak: DHA