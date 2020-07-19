Cumhurbaşkanı Erdoğan şampiyon olan Başakşehir'i tebrik etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğu garantileyen Medipol Başakşehir'i tebrik etti.
19.07.2020 23:40 | Son Güncelleme: 19.07.2020 23:57
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğu garantileyen Medipol Başakşehir'i tebrik etti.
- İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "2019-20 Süper Lig Cemil Usta sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum. Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum." ifadelerine yer verdi.
- İstanbul
Kaynak: DHA