Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyon Milli Sporcuları Tebrik Etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda altın madalya kazanan Daniyar İsmayilov, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonasında altın madalya kazanan Sümeyye Boyacı ve Avrupa Halter Şampiyonasında kadınlar 45 kiloda altın madalya kazanan Şaziye Okur Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Halter Şampiyonasında erkekler 67 kiloda altın madalya kazanan Daniyar İsmayilov, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Sümeyye Boyacı ve Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda altın madalya kazanan Şaziye Okur Erdoğan'ı telefonla arayarak, başarılarından dolayı tebrik etti" denildi. - Ankara

Kaynak: DHA