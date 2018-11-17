Cumhurbaşkanı Erdoğan Şampiyon Güreşçiyi Kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buse Tosun'u tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buse Tosun'a tebrik telgrafı gönderdiği ifade edildi.

(Caner Ünver/İHA)