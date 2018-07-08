Cumhurbaşkanı Erdoğan Şampiyon Güreşçileri Kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şampiyon Güreşçileri Kutladı

Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan, Du¨nya Yıldızlar Gu¨res¸ S¸ampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Hamza Alaca ve Muhammet Hamza Bakır'ı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şampiyon Güreşçileri Kutladı

Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan, Du¨nya Yıldızlar Gu¨res¸ S¸ampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Hamza Alaca ve Muhammet Hamza Bakır'ı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdogˆan, Du¨nya Yıldızlar Gu¨res¸ S¸ampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Alaca ve Bakır'a tebrik telgrafı go¨nderdi.

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