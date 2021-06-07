Cumhurbaşkanı Erdoğan, ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i kutladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i kutladı
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Erdoğan, Twitter'dan, "ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i ve tüm camiayı tebrik ediyorum. Federasyonumuzdan kulüplerimize, sponsorlardan koçlarımıza ve oyuncularımıza kadar ligimizin Avrupa'nın en iyi liglerinden biri olmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." mesajını paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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