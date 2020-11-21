Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostlarımızla ve müttefiklerimizle daha güçlü iş birliği halinde olmak istiyoruz
21.11.2020 14:20 | Son Güncelleme: 21.11.2020 14:32
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kütahya, Afyon, Batman ve Siirt İl Kongrelerine Canlı Bağlantı ile katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kütahya, Afyon, Batman ve Siirt İl Kongrelerine Canlı Bağlantı ile katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç