Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostlarımızla ve müttefiklerimizle daha güçlü iş birliği halinde olmak istiyoruz

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kütahya, Afyon, Batman ve Siirt İl Kongrelerine Canlı Bağlantı ile katıldı.