Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının zirve dönemini alnımızın akıyla geride bıraktık. Dünyanın önemli...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının zirve dönemini alnımızın akıyla geride bıraktık. Dünyanın önemli bir bölümünde salgında rekorlar kırıldığı dönemde biz gayet sakin geçiriyoruz"
14.07.2020 19:32 | Son Güncelleme: 14.07.2020 20:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının zirve dönemini alnımızın akıyla geride bıraktık. Dünyanın önemli bir bölümünde salgında rekorlar kırıldığı dönemde biz gayet sakin geçiriyoruz" - ANKARA
Kaynak: İHA