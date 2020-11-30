Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının olumsuz etkisini azaltmak için, insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan tedbirler dışında çare bulunmuyor."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının olumsuz etkisini azaltmak için, insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan tedbirler dışında çare bulunmuyor."

30.11.2020 19:59 | Son Güncelleme: 30.11.2020 20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının olumsuz etkisini azaltmak için, insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan tedbirler dışında çare bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının olumsuz etkisini azaltmak için, insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan tedbirler dışında çare bulunmuyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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