Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının en yoğun yaşandığı dünyada çarkların adeta durma noktasına geldiği dönemlerde bile Türk ekonomisi kontak kapatmadı"

MFA Kocayusuf Maske Fabrikası Açılış Töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ZONGULDAK - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta "MFA Kocayusuf Maske Fabrikası Açılış Töreni"nde konuştu.

MFA Kocayusuf Maske Fabrikası Açılış Töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ZONGULDAK - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta "MFA Kocayusuf Maske Fabrikası Açılış Töreni"nde konuştu. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının en yoğun yaşandığı dünyada çarkların adeta durma noktasına geldiği dönemlerde bile Türk ekonomisi kontak kapatmadı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üreten, ihraç eden, özellikle insanımıza iş ve AŞ imkanı sunan, ekonomimize güç katan her müteşebbisin başımızın üstünde yeri vardır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi maske savaşına tutuştuğu, solunum cihazı kıtlığının çekildiği, yaşlı bakım evlerinin adeta morga dönüştüğü bir dönemde biz birinci sınıf sağlık hizmetini ücretsiz sunduk."

Kaynak: Anadolu Ajansı