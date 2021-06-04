Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının en yoğun yaşandığı dünyada çarkların adeta durma noktasına geldiği dönemlerde bile Türk ekonomisi kontak kapatmadı"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının en yoğun yaşandığı dünyada çarkların adeta durma noktasına geldiği dönemlerde bile Türk ekonomisi kontak kapatmadı"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

MFA Kocayusuf Maske Fabrikası Açılış Töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ZONGULDAK - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta "MFA Kocayusuf Maske Fabrikası Açılış Töreni"nde konuştu.

MFA Kocayusuf Maske Fabrikası Açılış Töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ZONGULDAK - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta "MFA Kocayusuf Maske Fabrikası Açılış Töreni"nde konuştu. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının en yoğun yaşandığı dünyada çarkların adeta durma noktasına geldiği dönemlerde bile Türk ekonomisi kontak kapatmadı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üreten, ihraç eden, özellikle insanımıza iş ve AŞ imkanı sunan, ekonomimize güç katan her müteşebbisin başımızın üstünde yeri vardır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi maske savaşına tutuştuğu, solunum cihazı kıtlığının çekildiği, yaşlı bakım evlerinin adeta morga dönüştüğü bir dönemde biz birinci sınıf sağlık hizmetini ücretsiz sunduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgının en yoğun yaşandığı dünyada çarkların adeta durma noktasına geldiği dönemlerde bile Türk ekonomisi kontak kapatmadı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgının en yoğun yaşandığı dünyada çarkların adeta durma noktasına geldiği dönemlerde bile Türk ekonomisi kontak kapatmadı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgının en yoğun yaşandığı dünyada çarkların adeta durma noktasına geldiği dönemlerde bile Türk ekonomisi kontak kapatmadı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgının en yoğun yaşandığı dünyada çarkların adeta durma noktasına geldiği dönemlerde bile Türk ekonomisi kontak kapatmadı'

Kaynak: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kuraklık Sigortası'nda TARSİM devlet desteğini önümüzdeki yıla özel yüzde 70'e, hasar ödeme oranını yüzde 80'e çıkarıyoruz.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuraklık Sigortası'nda TARSİM devlet desteğini önümüzdeki yıla özel yüzde 70'e, hasar ödeme oranını yüzde 80'e çıkarıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgının en yoğun yaşandığı dünyada çarkların adeta durma noktasına geldiği dönemlerde bile Türk ekonomisi kontak kapatmadı.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının en yoğun yaşandığı dünyada çarkların adeta durma noktasına geldiği dönemlerde bile Türk ekonomisi kontak kapatmadı."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının en yoğun yaşandığı dünyada çarkların adeta durma noktasına geldiği dönemlerde bile Türk ekonomisi kontak kapatmadı" - Haberler
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