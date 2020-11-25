Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının ekonomik etkilerini azaltmak, üretim ve talebin devamlılığını sağlamak için elimizdeki imkanları seferber etmeliyiz."
25.11.2020 13:57 | Son Güncelleme: 25.11.2020 14:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının ekonomik etkilerini azaltmak, üretim ve talebin devamlılığını sağlamak için elimizdeki imkanları seferber etmeliyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının ekonomik etkilerini azaltmak, üretim ve talebin devamlılığını sağlamak için elimizdeki imkanları seferber etmeliyiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı