Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının ekonomik etkilerini azaltmak, üretim ve talebin devamlılığını sağlamak için elimizdeki imkanları seferber etmeliyiz."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının ekonomik etkilerini azaltmak, üretim ve talebin devamlılığını sağlamak için elimizdeki imkanları seferber etmeliyiz."

25.11.2020 13:57 | Son Güncelleme: 25.11.2020 14:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının ekonomik etkilerini azaltmak, üretim ve talebin devamlılığını sağlamak için elimizdeki imkanları seferber etmeliyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının ekonomik etkilerini azaltmak, üretim ve talebin devamlılığını sağlamak için elimizdeki imkanları seferber etmeliyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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