Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının dünya ile birlikte ülkemizi de etkilediği bir dönemde ne sağlık hizmetlerimizden ne de yatırımlarımızdan taviz...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının dünya ile birlikte ülkemizi de etkilediği bir dönemde ne sağlık hizmetlerimizden ne de yatırımlarımızdan taviz...

12.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının dünya ile birlikte ülkemizi de etkilediği bir dönemde ne sağlık hizmetlerimizden ne de yatırımlarımızdan taviz veriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının dünya ile birlikte ülkemizi de etkilediği bir dönemde ne sağlık hizmetlerimizden ne de yatırımlarımızdan taviz veriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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