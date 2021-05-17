Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının başladığı günden bu yana 661 milyar liralık kaynağı insanımızın emrine vermiş olduk"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (3)

Erdoğan: "(Salgın sürecindeki destekler) Sadece merkezi yönetim bütçesinden yaptığımız harcamalar şimdiden 79 milyar liraya ulaştı. Bu rakam yıl sonunda 104 milyar lirayı bulacak."

Erdoğan: "Merkezi yönetim bütçesiyle birlikte nakdi ödemelerin tutarı şimdiden 134 milyar lira olarak gerçekleşirken bu rakam, haziran sonu 181 milyar lirayı bulacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının başladığı günden bu yana toplamda 661 milyar liralık kaynağı insanımızın emrine vermiş olduk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran