Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgından en olumsuz etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'ya bir uçak... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgından en olumsuz etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'ya bir uçak dolu malzemeyi çarşamba günü inşallah naklediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgından en olumsuz etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'ya bir uçak dolu malzemeyi çarşamba günü inşallah naklediyoruz. Aynı şekilde sıkıntılı bir dönemden geçen İtalya'ya da bu ihtiyaçları karşılamak üzere Kızılay aracılığıyla bir gemi dolusu yardım malzemesini de ulaştırdık, ulaştırıyoruz" - İSTANBUL Kaynak: İHA