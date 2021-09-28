Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgından çıkarılan dersler ışığında çok taraflı sistemi küresel sağlık tehditlerine karşı sağlam ve hazırlıklı hale getirmek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgından çıkarılan dersler ışığında çok taraflı sistemi küresel sağlık tehditlerine karşı sağlam ve hazırlıklı hale getirmek gelecek nesillere borcumuzdur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgından çıkarılan dersler ışığında çok taraflı sistemi küresel sağlık tehditlerine karşı sağlam ve hazırlıklı hale getirmek gelecek nesillere borcumuzdur." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri