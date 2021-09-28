Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgından çıkarılan dersler ışığında çok taraflı sistemi küresel sağlık tehditlerine karşı sağlam ve hazırlıklı hale getirmek... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgından çıkarılan dersler ışığında çok taraflı sistemi küresel sağlık tehditlerine karşı sağlam ve hazırlıklı hale getirmek...

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgından çıkarılan dersler ışığında çok taraflı sistemi küresel sağlık tehditlerine karşı sağlam ve hazırlıklı hale getirmek gelecek nesillere borcumuzdur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgından çıkarılan dersler ışığında çok taraflı sistemi küresel sağlık tehditlerine karşı sağlam ve hazırlıklı hale getirmek gelecek nesillere borcumuzdur"

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dezavantajlı kitlelerin aşı, tanı, tedavi ve kişisel koruma araçlarına erişiminin desteklenmesi hem evrensel sağlık hakkıdır...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dezavantajlı kitlelerin aşı, tanı, tedavi ve kişisel koruma araçlarına erişiminin desteklenmesi hem evrensel sağlık hakkıdır...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni bir küresel salgın ihtimal değil, sadece zaman meselesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni bir küresel salgın ihtimal değil, sadece zaman meselesidir.
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgından çıkarılan dersler ışığında çok taraflı sistemi küresel sağlık tehditlerine karşı sağlam ve hazırlıklı hale getirmek... - Haberler
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