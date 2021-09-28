Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgından çıkarılan dersler ışığında çok taraflı sistemi küresel sağlık tehditlerine karşı sağlam ve hazırlıklı hale getirmek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dezavantajlı kitlelerin aşı, tanı, tedavi ve kişisel koruma araçlarına erişiminin desteklenmesi hem evrensel sağlık hakkıdır...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni bir küresel salgın ihtimal değil, sadece zaman meselesidir.