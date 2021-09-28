Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgından çıkarılan dersler ışığında çok taraflı sistemi küresel sağlık tehditlerine karşı sağlam ve hazırlıklı hale getirmek...
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgından çıkarılan dersler ışığında çok taraflı sistemi küresel sağlık tehditlerine karşı sağlam ve hazırlıklı hale getirmek gelecek nesillere borcumuzdur"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgından çıkarılan dersler ışığında çok taraflı sistemi küresel sağlık tehditlerine karşı sağlam ve hazırlıklı hale getirmek gelecek nesillere borcumuzdur"
AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri