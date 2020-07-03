Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Salgında) Pek çok ülkede raflar boş kalırken temel ihtiyaçlar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Salgında) Pek çok ülkede raflar boş kalırken temel ihtiyaçlar karşılanamazken ülkemizde hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadık, çünkü Türkiye kendi ihtiyacını karşılamanın ötesinde üretim gücüne sahip bir ülkedir.
03.07.2020 17:15 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Salgında) Pek çok ülkede raflar boş kalırken temel ihtiyaçlar karşılanamazken ülkemizde hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadık, çünkü Türkiye kendi ihtiyacını karşılamanın ötesinde üretim gücüne sahip bir ülkedir."
Kaynak: AA