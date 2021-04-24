Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanları) Peygamberimiz'e inşallah komşu olacaklardır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Salgın ile mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanları) İnanıyorum ki sevgili Peygamberimiz'e inşallah komşu olacaklardır. Çünkü onlar bu mücadeleyi bunun için verdiler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan