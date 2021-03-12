Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgına rağmen 2020 yılında yüzde 1.8 oranında büyüdük"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgına rağmen 2020 yılında yüzde 1.8 oranında büyüdük"

12.03.2021 16:27 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgına rağmen 2020 yılında yüzde 1.8 oranında büyüdük" -"Ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgına rağmen 2020 yılında yüzde 1.8 oranında büyüdük"

-"Ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor. İhracatta yeni rekorlar kıran yerli ve milli ekonomi hedefliyoruz"

-"Programın hazırlıkları sürecinde arkadaşlarımız taraflarla bir araya gelerek talep ve teklifleri dinledik. Sık sık ekibimle bir araya geldim. Değerlendirmeleri bu şekilde yaparak son şeklini verdik"

-"Türkiye'nin bu üç kelimenin altını özellikle çiziyorum. Türkiye'nin istihsal mücadelesini istiklal ve istikbal mücadelesi kadar önemli görüyoruz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için gece gündüz çalışarak hedeflerimize ulaşacağız. Üretimde verimlilik artışı sağlayarak potansiyel büyümemizi arttıracağız"

-"Cumhur İttifakı'yla Türkiye'yi bu kırılgan siyasi iklimden kurtardık. Bundan sonra hiçbir odak millete rağmen devleti ve toplumu yönetme hevesine kapılamayacaktır"

-"Türkiye bölgesel nice krizlere rağmen gücünü koruyor. Yeni yönetim sistemimizin gerektiğinde geliştirilmek suretiyle asırlar boyunca güven ikliminin teminatı olacağına inanıyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgına rağmen 2020 yılında yüzde 1.8 oranında büyüdük'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgına rağmen 2020 yılında yüzde 1.8 oranında büyüdük'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgına rağmen 2020 yılında yüzde 1.8 oranında büyüdük'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgına rağmen 2020 yılında yüzde 1.8 oranında büyüdük'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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