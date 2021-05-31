Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın tedbirleri sebebiyle bu yıl seyircisiz oynanan Süper Lig'i, inşallah önümüzdeki sezonda tribünleri coşkuyla dolduracak...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın tedbirleri sebebiyle bu yıl seyircisiz oynanan Süper Lig'i, inşallah önümüzdeki sezonda tribünleri coşkuyla dolduracak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgın tedbirleri sebebiyle bu yıl seyircisiz oynanan Süper Lig'i, inşallah önümüzdeki sezonda tribünleri coşkuyla dolduracak...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın tedbirleri sebebiyle bu yıl seyircisiz oynanan Süper Lig'i, inşallah önümüzdeki sezonda tribünleri coşkuyla dolduracak olan taraftarımızla birlikte gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın tedbirleri sebebiyle bu yıl seyircisiz oynanan Süper Lig'i, inşallah önümüzdeki sezonda tribünleri coşkuyla dolduracak olan taraftarımızla birlikte gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın tedbirleri sebebiyle bu yıl seyircisiz oynanan Süper Lig'i, inşallah önümüzdeki sezonda tribünleri coşkuyla dolduracak... - Haberler Spor
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