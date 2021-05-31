Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın tedbirleri sebebiyle bu yıl seyircisiz oynanan Süper Lig'i, inşallah önümüzdeki sezonda tribünleri coşkuyla dolduracak...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın tedbirleri sebebiyle bu yıl seyircisiz oynanan Süper Lig'i, inşallah önümüzdeki sezonda tribünleri coşkuyla dolduracak olan taraftarımızla birlikte gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın tedbirleri sebebiyle bu yıl seyircisiz oynanan Süper Lig'i, inşallah önümüzdeki sezonda tribünleri coşkuyla dolduracak olan taraftarımızla birlikte gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı