Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın sürecinde sağlık sistemimizin gücünü ve etkisini bir kez daha test etme imkanı bulduk. Hamdolsun bu imtihandan da...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın sürecinde sağlık sistemimizin gücünü ve etkisini bir kez daha test etme imkanı bulduk. Hamdolsun bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkmayı başardık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın sürecinde sağlık sistemimizin gücünü ve etkisini bir kez daha test etme imkanı bulduk. Hamdolsun bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkmayı başardık"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay