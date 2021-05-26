Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın sürecinde sağlık sistemimizin gücünü ve etkisini bir kez daha test etme imkanı bulduk. Hamdolsun bu imtihandan da...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın sürecinde sağlık sistemimizin gücünü ve etkisini bir kez daha test etme imkanı bulduk. Hamdolsun bu imtihandan da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgın sürecinde sağlık sistemimizin gücünü ve etkisini bir kez daha test etme imkanı bulduk. Hamdolsun bu imtihandan da...
Anadolu Ajansı / Alper Atalay - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın sürecinde sağlık sistemimizin gücünü ve etkisini bir kez daha test etme imkanı bulduk. Hamdolsun bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkmayı başardık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın sürecinde sağlık sistemimizin gücünü ve etkisini bir kez daha test etme imkanı bulduk. Hamdolsun bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkmayı başardık"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın sürecinde sağlık sistemimizin gücünü ve etkisini bir kez daha test etme imkanı bulduk. Hamdolsun bu imtihandan da... - Haberler
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