Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın sürecinde sağlık sistemimizin gücünü ve etkisini bir kez daha test etme imkanı bulduk. Hamdolsun bu imtihandan da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın sürecinde sağlık sistemimizin gücünü ve etkisini bir kez daha test etme imkanı bulduk. Hamdolsun bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkmayı başardık"