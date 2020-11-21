Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda dünya, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, maalesef iyi bir imtihan...
21.11.2020 18:02 | Son Güncelleme: 21.11.2020 18:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda dünya, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, maalesef iyi bir imtihan veremedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda dünya, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, maalesef iyi bir imtihan veremedi." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı