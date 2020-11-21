Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda dünya, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, maalesef iyi bir imtihan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda dünya, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, maalesef iyi bir imtihan veremedi.