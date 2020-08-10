Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın sonrasında oluşan yeni dünya düzeninde Türkiye, bir başarı hikayesi...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın sonrasında oluşan yeni dünya düzeninde Türkiye, bir başarı hikayesi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi.

10.08.2020 20:22 | Son Güncelleme: 10.08.2020 22:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. (6)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın sonrasında oluşan yeni dünya düzeninde Türkiye, coğrafi konumu, lojistik ağ bağlantıları, üretim kapasitesi, insan kaynağı, bilgi ve becerisini kullanarak yeni bir başarı hikayesi yazacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgın sonrasında oluşan yeni dünya düzeninde Türkiye, bir başarı hikayesi...

Kaynak: AA

Manşet

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