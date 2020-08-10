Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın sonrasında oluşan yeni dünya düzeninde Türkiye, coğrafi konumu,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın sonrasında oluşan yeni dünya düzeninde Türkiye, coğrafi konumu, lojistik ağ bağlantıları, üretim kapasitesi, insan kaynağı, bilgi ve becerisini kullanarak yeni bir başarı hikayesi yazacaktır.
10.08.2020 20:01 | Son Güncelleme: 10.08.2020 20:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın sonrasında oluşan yeni dünya düzeninde Türkiye, coğrafi konumu, lojistik ağ bağlantıları, üretim kapasitesi, insan kaynağı, bilgi ve becerisini kullanarak yeni bir başarı hikayesi yazacaktır."
Kaynak: AA