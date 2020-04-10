Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın sonrası dönem için hazırlık yapmalıyız"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın sonrası dönem için hazırlık yapmalıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın sonrası dönem için hazırlık yapmalıyız" Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Konseyi video konferans zirvesine katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Görünmez bir düşmana karşı zor bir savaş yürütüyoruz" "Salgına nispeten daha hazırlıklı yakalandık" "Türkiye...

10.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın sonrası dönem için hazırlık yapmalıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Konseyi video konferans zirvesine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Görünmez bir düşmana karşı zor bir savaş yürütüyoruz"

"Salgına nispeten daha hazırlıklı yakalandık"

"Türkiye ile Azerbaycan ve Gürcistan demir yolunu Orta Asya'ya uzatabiliriz"

"Vize ve ikamet izni ihlali yapan yabancılara ceza uygulamama kararı aldık"

"Salgın sonrası dönem için hazırlık yapmalıyız"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan korona virüs salgınını ardından yeni bir dünya düzeni kurulacağına dikkat çeken Erdoğan, "virüsle mücadelemizi sürdürürken diğer taraftan salgın sonrası dönem için hazırlık yapmalıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin "Covid-19 Salgınıyla Mücadelede İşbirliği ve Dayanışma" konulu olağanüstü video konferans zirvesine katıldı.

"Görünmez bir düşmana karşı zor bir savaş yürütüyoruz"

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an görünmez bir düşmana karşı zor bir savaş yürütüyoruz. Türk konseyini bu olağanüstü zirvesi korona virüs salgını ile mücadelemizde aramızdaki dayanışmayı perçinleyecektir. Türk dünyası olarak bu sıkıntılı süreçten de güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum. Salgın nedeniyle hayatını kaybeden kardeşlerimiz Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Salgına nispeten daha hazırlıklı yakalandık"

Türkiye'nin salgının başladığı günden itibaren aldığı tedbirleri anlatan Erdoğan, "Sağlık Bakanlığımız bünyesinde tesis ettiğimiz bilim kurulumuzun tavsiyeleri temelinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Salgının toplum psikolojisi üzerindeki etkilerin göz önüne alarak bu konuda önerilerde bulunacak ayrı bir mekanizmayı, toplum bilimleri kurulu adıyla tesis ettik. Son 17 yılda sağlık alanına yaptığımız yatırımlar sayesinde hamdolsun salgına nispeten daha hazırlıklı yakalandık. Aynı şekilde sağlık malzemelerinin üretimi ve tedariki konusunda ciddi bir sıkıntı yaşamadık. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın yanı sıra tüm imkanlarımızı zorlayarak kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Sizlerden gelen talepleri öncelikli olarak değerlendiriyoruz. Konsey üyeleri arasında da gerekli dayanışmanın ve yardımlaşmanın tesis edildiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye ile Azerbaycan ve Gürcistan demir yolunu Orta Asya'ya uzatabiliriz"

Dünyanın salgının etkisiyle aynı zamanda küresel çapta bir sosyoekonomik krizle de karşı karşıya olduğunu söyleyen Erdoğan, "Aldığımız tedbirler aramızdaki ticareti olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle ulaştırma, gümrük, sınır geçişleri gibi alanlarda halk sağlığını gözetmek suretiyle olabilecek en pratik çözümleri hayata geçirmeliyiz. Serbest açık ve kurallara dayalı bir anlayış çerçevesinde uluslararası ticaretin ve kargo taşımacılığının sürdürülmesi, tedarik zincirinin sürekliliği açısından hayatidir. Alacağımız ulusal tedbirlerin dünya sağlık örgütü tavsiyeleri ve dünya ticaret örgütü kuralları temelinde ticari işbirliğimizi adeta kollar mahiyette olması, dayanışmamızın gereğidir. Gelişmeler hazar geçişli orta koridorun güçlendirilmesinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu ulaştırma koridoruna temassız dış ticaret ve çok modlu taşımacılık sistemlerinin geliştirilmesini teminen somut adımlar atmak için işbirliğimizi yoğunlaştırmamız gerekiyor. Türkiye ile Azerbaycan ve Gürcistan arasında yük taşımacılığı için kullanılan demir yolu taşımacılığını Orta Asya'ya uzatabiliriz. Bakü Tiflis Kars hattı üzerinden mevcut yüke ek günlük 3 bin 500 ton yük taşınması için çalışma yapıyoruz. Kapanan karayolu geçişleri nedeniyle Azerbaycan ve Kazakistan, Türk taşımacıları açsından önemli bir transit güzergah haline gelmiştir. Bu bağlamda konsey üyelerimizden geçiş belgesi kotası, geçiş ücretleri, sürücü vizeleri gibi konularda kolaylık sağlamalarını bekliyorum. Ro-ro hatlarındaki ücretlerde indirime gidilmesi, ihtiyaç duyulan ilave geçiş belgelerinin temini, geçiş ücretlerinin mütekabiliyet çerçevesinde kaldırılması özellikle önem arz ediyor. Malum salgının önlenmesi amacıyla yolcu taşımacılığına kısıtlamalar getirdik. Ancak karşı taraf izin verdiği sürece hiçbir kargo seferimizi aksatmadık. Bu çerçevede tüm dostlarımızın gerekli esnekliği göstermesini bekliyoruz" diye konuştu.

"Vize ve ikamet izni ihlali yapan yabancılara ceza uygulamama kararı aldık"

Salgının başladığı tarihten bu yana 64 ülkeden 25 binden fazla vatandaşının ülkeye dönüşlerini sağladıklarını vurgulayan Erdoğan, "Sizlere de Türkiye'de bulunan vatandaşlarınızın tahliyeleri için gerekli kolaylıkları gösterdik. Vize ve ikamet izni ihlali yapan yabancılara tedbirler süresince cezai işlem uygulamama kararı aldık. Türk vatandaşlarının olabilecek tahliyeleri kapsamında sizlerin de benzer esneklikleri sağlayacağınıza inanıyorum" dedi.

"Salgın sonrası dönem için hazırlık yapmalıyız"

Korona virüs salgınını ardından yeni bir dünya düzeni kurulacağına dikkat çeken Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Allah'ın izni ile korona virüsle savaşı elbette kazanacağız. Ardından da yeni bir dünya gerçeği ile karşı karşıya kalacağız. Bu nedenle mücadelemizi sürdürürken diğer taraftan salgın sonrası dönem için hazırlık yapmalıyız. Sağlıktan ticarete, ekonomiden toplumsa psikolojiye, gelişmelere bütüncül şekilde yaklaşmalı, işbirliği alanların tespit ederek gerekli adımları atmalıyız. Bu minvalde salgın ile ilgi sorunlara çözüm üretmek, bilgi tecrübe paylaşımında bulunmak, ayrıca salgın sonrası döneme ait stratejiler üretmek amacıyla ulusal kriz merkezlerimiz arasında bir eşgüdüm işbirliği mekanizmasının kurulmasını öneriyorum. Bu şekilde bir hareket tarzı benimsenmesi konseyimizin uluslararası görünürlüğünü pekiştirecek, küresel çapta ağırlığını arttıracaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgın sonrası dönem için hazırlık yapmalıyız'

Kaynak: İHA

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