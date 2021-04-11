Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın sebebiyle satışları azaldığı için, depolarda bekleyen patates ve soğanları, Toprak Mahsulleri Ofisi üzerinden satın...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabul etti.
Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde salı günü toplanacak Kabine'de
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabul etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı