Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın şartlarına rağmen yılın ilk 11 ayında organize sanayi bölgelerinde 251 fabrika üretime başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın şartlarına rağmen yılın ilk 11 ayında organize sanayi bölgelerinde 251 fabrika üretime başladı. Üretim tarafındaki bu güzel gelişmelerin istihdama etkilerini görüyoruz. Aldığımız tedbirler sayesinde Eylül'de işsizlik oranı geçen seneye göre 1,1 puan gerileyerek yüzde 12,7 olarak gerçekleşti." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı