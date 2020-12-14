Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın şartlarına rağmen yılın ilk 11 ayında organize sanayi bölgelerinde 251 fabrika üretime başladı.
14.12.2020 20:05 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın şartlarına rağmen yılın ilk 11 ayında organize sanayi bölgelerinde 251 fabrika üretime başladı. Üretim tarafındaki bu güzel gelişmelerin istihdama etkilerini görüyoruz. Aldığımız tedbirler sayesinde Eylül'de işsizlik oranı geçen seneye göre 1,1 puan gerileyerek yüzde 12,7 olarak gerçekleşti." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı