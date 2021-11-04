Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın nedeniyle küresel ölçekte bozulan ekonomik dengelerin yol açtığı maliyetleri içeriye en az şekilde yansıtmak için...
AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın nedeniyle küresel ölçekte bozulan ekonomik dengelerin yol açtığı maliyetleri içeriye en az şekilde yansıtmak için gereken tedbirleri alıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın nedeniyle küresel ölçekte bozulan ekonomik dengelerin yol açtığı maliyetleri içeriye en az şekilde yansıtmak için gereken tedbirleri alıyoruz."
AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri
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