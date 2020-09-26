Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturdukça Türk ekonomisi yeni...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturdukça Türk ekonomisi yeni...

26.09.2020 18:15 | Son Güncelleme: 26.09.2020 18:20

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüde konuşması Salonda dinleyici detayları GAZİANTEP - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 300 fabrikanın toplu açılış töreninde konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüde konuşması

Salonda dinleyici detayları GAZİANTEP - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 300 fabrikanın toplu açılış töreninde konuştu. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturdukça Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturdukça Türk ekonomisi yeni...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturdukça Türk ekonomisi yeni...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturdukça Türk ekonomisi yeni...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturdukça Türk ekonomisi yeni...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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