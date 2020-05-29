Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın döneminden sonra hem sağlık tesislerimiz hem genel sağlık sigortamız...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın döneminden sonra hem sağlık tesislerimiz hem genel sağlık sigortamız başarılı bir model olarak küresel düzeyde daha çok ilgi çekecektir.
29.05.2020 15:59 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın döneminden sonra hem sağlık tesislerimiz hem genel sağlık sigortamız başarılı bir model olarak küresel düzeyde daha çok ilgi çekecektir."
Kaynak: AA