Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın döneminden sonra hem sağlık tesislerimiz hem genel sağlık sigortamız... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın döneminden sonra hem sağlık tesislerimiz hem genel sağlık sigortamız başarılı bir model olarak küresel düzeyde daha çok ilgi çekecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın döneminden sonra hem sağlık tesislerimiz hem genel sağlık sigortamız başarılı bir model olarak küresel düzeyde daha çok ilgi çekecektir." Kaynak: AA