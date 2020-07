Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Saldırı ve ihanet safı başarısız olmuş, mücadele ve kahramanlık safı yani... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yılını değerlendirdi.

"Türk milleti ve Türkiye cumhuriyeti Devleti son 7 yıldır işte böyle tarihi bir dönemden geçmektedir. Bu dönemin içinde her türlü tuzak, her türlü saldırı, her türlü oyun, her türlü ihanet, her türlü acı ve sıkıntı vardır"

"Yine bu dönemin içinde her türlü mücadele, her türlü kahramanlık, her türlü cesaret, her türlü zafer de vardır"

"Hamdolsun, saldırı ve ihanet safı başarısız olmuş, mücadele ve kahramanlık safı yani milletin safı girdiği her imtihandan alnının akıyla çıkmıştır"

