Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin Yıl Dönümü Kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sakarya Meydan Muharebesi, 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır; o satıh bütün vatandır' anlayışıyla verilen mücadeleler sonucu zafere ulaşmış; vatan ve bayrak sevgisini her şeyin üzerinde tutan aziz milletimiz, canı pahasına inancına ve istiklaline sahip çıkmıştır" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Eylül Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Kurtuluş Savaşı'nın önemli dönüm noktalarından biri olan Sakarya Zaferi, askeri ve siyasi sonuçlarıyla istikbal mücadelemizin seyrini değiştirmiş, Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan yolda milletimize moral ve güç vermiştir. Sakarya Meydan Muharebesi, 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır; o satıh bütün vatandır' anlayışıyla verilen mücadeleler sonucu zafere ulaşmış; vatan ve bayrak sevgisini her şeyin üzerinde tutan aziz milletimiz, canı pahasına inancına ve istiklaline sahip çıkmıştır" ifadelerini kullandı.



"Uluslararası alanda Meclisimizin itibarını yükselten Sakarya Zaferi, bağımsızlığın ve nihai zaferin habercisi olmuştur" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:



"Kurtuluş Savaşımızın her aşamasında olduğu gibi, Sakarya Meydan Muharebesi'ni de zafere ulaştıran azim ve kararlılıkla, bugün devletimizi ilelebet yaşatmak ve yeni nesillere daha güzel yarınlar bırakmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle, özgürlük ve bağımsızlığımıza, aziz vatanımıza sahip çıkmak için hayatlarını feda etmekten çekinmemiş olan tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyor, vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum." - ANKARA