Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sakarya'daki tank palet fabrikası konusundan Man Adası iddialarına kadar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sakarya'daki tank palet fabrikası konusundan Man Adası iddialarına kadar hep aynı şekilde davranmıştır"ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Meclis grup toplantısında konuştu.
26.11.2019 19:37 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sakarya'daki tank palet fabrikası konusundan Man Adası iddialarına kadar hep aynı şekilde davranmıştır"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Meclis grup toplantısında konuştu.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sakarya'daki tank palet fabrikası konusundan Man Adası iddialarına kadar...