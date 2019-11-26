Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sakarya'daki tank palet fabrikası konusundan Man Adası iddialarına kadar...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sakarya'daki tank palet fabrikası konusundan Man Adası iddialarına kadar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sakarya'daki tank palet fabrikası konusundan Man Adası iddialarına kadar hep aynı şekilde davranmıştır"ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Meclis grup toplantısında konuştu.

26.11.2019 19:37 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sakarya'daki tank palet fabrikası konusundan Man Adası iddialarına kadar hep aynı şekilde davranmıştır"

ANKARA - Cumhurbaşkanı , 'nin Meclis grup toplantısında konuştu.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sakarya'daki tank palet fabrikası konusundan Man Adası iddialarına kadar...
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