Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sakarya'daki patlama kontrol altına alınmıştır" Sakarya'da bir havai fişek fabrikasında yaşanan patlamaya ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hayatını kaybeden işçilerimize Allah'ta rahmet, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum.

Sakarya'da bir havai fişek fabrikasında yaşanan patlamaya ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hayatını kaybeden işçilerimize Allah'ta rahmet, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Sakarya'daki patlama ile ilgili tüm bakanlıklarımız, kurumlarımız, valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz yoğun bir çalışma içerisinde, yangın şu anda kontrol altına alınmıştır" dedi.

Levent Camii'nin temel atma törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da havai fişek fabrikasında yaşanan patlamaya ilişkin konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sakarya Hendek'te bir havai fişek fabrikasında yaşanan patlamada hayatını kaybeden işçilerimize Allah'ta rahmet, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Rabbimden ülkemizi ve milletimizi her türlü felaketten korumasını niyaz ediyoruz. Sakarya'daki patlama ile ilgili tüm bakanlıklarımız, kurumlarımız, valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz yoğun bir çalışma içerisinde şu anda kontrol atında alınmıştır. Can kaybının daha fazla artmamasını umuyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA