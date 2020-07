Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sakarya'daki patlama) Her türlü tedbir şu an itibarıyla alınmış vaziyette." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sakarya'daki patlama) Her türlü tedbir şu an itibarıyla alınmış vaziyette.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sakarya'daki patlama) Her türlü tedbir şu an itibarıyla alınmış vaziyette." Kaynak: AA