Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu: (2)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Salgın döneminde sizler de şahit oldunuz. Bırakınız geri kalmış veya gelişmekte olan ülkeleri gelişmiş ülkeler bile salgının yol açtığı sonuçlar karşısında çaresiz kalırken, biz Türkiye'yi sağlıktan gıda ve kamu güvenliğine kadar her alanda en ileriye taşıdık. Bugün Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri dahi şu aşılar var ya aşılar, bu aşıları ücretle yapıyorlar. 50 sterlin, 100 avro, bu şekilde para alarak yapıyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, 19 yıldır bu ülkede eserleriyle, hizmetleriyle, yatırımlarıyla konuştuklarını, ülkenin 81 vilayetinin her biri gibi Sakarya'nın da hem geçmişin ihmallerinin neticesi olan eksiklerini özellikle tamamlamanın hem de şehri geleceğe hazırlamanın gayreti içinde olduklarını söyledi.

Hiç kimsenin kökenine, inancına, meşrebine bakmadan 84 milyonun tamamını layık oldukları hizmetlere kavuşturmak için çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, "Türkiye'de yeni doğmuşundan 90'ını aşmış pirifanisine kadar tek bir insan dahi yoktur ki kendisine hayatını olumlu yönde değiştirecek hizmet getirmemiş olalım. Ülkemizde esnafından çiftçisine, işçisinden memuruna kadar herkesin hayat kalitesi geçtiğimiz 19 yılda önceki dönemlerle mukayese edilmeyecek düzeyde yükselmiştir." şeklinde konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük eserlerine, hizmetlerine, yatırımlarına kendi dönemlerinde kavuştuğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Sıkıntılarımız hala yok mu? Tabii var ama bu ülkede o sıkıntıları çözebilecek birikime, iradeye, inanca, azme, hazırlığa yine biz sahibiz. Diğerlerinden bir şey olmaz. Salgın döneminde sizler de şahit oldunuz. Bırakınız geri kalmış veya gelişmekte olan ülkeleri, gelişmiş ülkeler bile salgının yol açtığı sonuçlar karşısında çaresiz kalırken, biz Türkiye'yi sağlıktan gıda ve kamu güvenliğine kadar her alanda en ileriye taşıdık. Bugün Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri dahi şu aşılar var ya aşılar, bu aşıları ücretle yapıyorlar. 50 sterlin, 100 avro, bu şekilde para alarak yapıyorlar. Biz aşılarda halkımızdan bir kuruş aldık mı? ve bize nasihat ettiler. 'Ya böyle de olmaz, belli bir bedel alın.' Hayır. Biz halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi diyerek yola çıktık. Biz kim için varız? Halkımız için varız. Bütün bu vergiler kimden alınıyor? Halkımızdan. Tabii onun geri dönüşü nereye olacak? Gene halkımıza olacak. Yıllarca karşımıza dikilip 'istemezükçülük' yapanların engellemeye çalıştığı ne varsa bu küresel kriz döneminde ülkemizin avantajı haline geldi. Hatırlarsanız şehir hastanelerinin yapımının da işletmesinin de önüne geçmek için her yola başvurmuşlardı. Niye yapıyorlar? Böyle dediler bize. Biz de dedik ki halkımız daha huzurlu hizmet alsın diye. Şimdi şu güzel hastaneyi niye yaptık? Neden? Benim hanım kardeşim kadın doğum hastanesinden daha güzel hizmetler alsın diye."

"İnşallah yakında kendi aşımızı da devreye alıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın döneminde bu hastanelerin can simidi haline dönüştüğünü ifade ederek, "Şimdi bir müjde veriyorum size, inşallah çok yakında Sakarya'mıza da 1000 yataklı bir şehir hastanesini kazandırıyoruz. ve bu şehir hastanemizle birlikte artık Sakaryalı kardeşim, Sakarya'nın civarındaki illere gitmeyecek. Bütün problemler burada çözülecek." dedi.

Aşılama çalışmalarının da hızla devam ettiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"İnşallah yakında kendi aşımızı da devreye alıyoruz. Artık 18 yaşın üzerindeki herkese aşı yapabilecek kapasiteye ulaştık. Vatandaşlarımdan bir an önce aşılarını olarak, kendilerini ve ülkemizi bu salgın tehdidine karşı korumaya almalarını bekliyorum. Sadece bu kadar da değil, muhalefetin çapsızlığını her alanda görmek mümkündür. Biz ülkemize yerli otomobil kazandırmak için kolları sıvarız, karşı çıkarlar. Biz ülkemizi SİHA'sıyla, TİHA'sıyla, tankıyla, topuyla, füzesiyle, radarıyla, uçağıyla, helikopteriyle her alanda savunma sanayinde öne çekmek isteriz, karşı çıkarlar. Biz ülkemizin dört bir yanını bölünmüş yollarla, otoyollarla, köprülerle, tünellerle donatırız, karşı çıkarlar. Biz ülkemizin neredeyse her şehrini havalimanlarıyla, tren hatlarıyla buluşturmak için çalışırız, karşı çıkarlar. Biz ülkemizin her şehrine üniversite açarız, liseyi bitiren her öğrencimize kaydını yaptırabileceği yüksek öğrenim kapasitesi oluştururuz, karşı çıkarlar. Biz ülkemizin dört bir yanını barajlarla, sulama tesisleriyle donatır, topraklarımızın verimini artırmak için ter dökeriz, bunlar yine karşı çıkar. Biz ülkemizi diplomaside bölgesinde ve dünyada sözü geçen saygın, itibarlı bir konuma yükseltiriz, bunlar karşı çıkmakla kalmaz, kendi devletlerini gittikleri her yerde şikayet ederler."

Kanal İstanbul tartışması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kanal İstanbul Projesi'ndeki tartışmaları takip ediyorsunuz. Bu tartışmaların aynısı Cumhuriyet tarihi boyunca ülkemize kazandırılan her hizmette yaşanmıştır. GAP'tan Keban Barajı'na, Boğaz'daki köprülerden hastanelere, üniversitelerden sanayi tesislerine kadar aklınıza gelecek her yatırımın karşısına ilk defa CHP çıkmıştır. Bugün Türkiye'nin sahip olduğu iftihar verici eserlerin, milletimizin hayatını kolaylaştıran hizmetlerin tamamı bu zihniyete rağmen tamamlanmıştır. Biz de ülkemizi 2023 hedeflerine bunlara rağmen ulaştıracağız. 2053 vizyonumuzu bunlara rağmen hayata geçireceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi bunlara rağmen inşa edeceğiz. Allah'ın yardımından ve milletimizin desteğinden başka hiçbir güce dayanmadan, hiçbir yerden sinyal almadan, sırtımızı başka herhangi bir odağa dayamadan ülkemizi bu günlere getirdik, inşallah daha iyi yerlere de taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu mücadelenin en yakın şahidinin Sakarya olduğunu belirten Erdoğan, "Sakarya, güzel şehri Anadolu'nun/ Birlikte yolcusuyuz Hak ve hakikat yolunun. Evet 40 yıldır hak ve hakikat yolunda birlikte yolculuk yaptığımız Sakarya'yla ahdimizi inşallah 2023 Haziran'ında bir kez daha tekrarlayacağız. Ben Sakarya'ya inanıyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız