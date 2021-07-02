Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde vatandaşlarla sohbet etti.

Sakarya'da bir dizi programa katılan ve açılışlar gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sapanca'da bir oteldeki AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nın ardından Mahmudiye Mahallesi'nde bir evi ziyaret etti.

Erdoğan, Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi'nde ise araçtan inerek yol kenarında bekleyen vatandaşların yanına gitti. Güzergahtaki evlerin önünde toplanan aileler ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Erdoğan, çocuklara oyuncak ile satranç seti hediye etti ve bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yürüyerek geldiği Kırkpınar Tepebaşı Stadında helikoptere binerek İstanbul'a gitmek üzere kentten ayrıldı.

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel

Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu: (2)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Ali Babacan Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Mesut Özil Fatih Terim Burak Elmas Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 21:31:12. #1.14#

title