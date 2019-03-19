Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal sattılar diyor, satılan birisi var sensin" dedi.

Sakarya Demokrasi Meydanında halka hitap eden Erdoğan, "Bay Kemal var ya bu çok garip bir insan. Arifiye'de Ana Bakım Fabrikası, fırtına obüsü, poyraz mühimmat aracı TSK için çeşitli araçlar üreten önemli bir tesistir. Savunma sanayinin birikiminde daha etkin kullanmamız şart haline gelmiştir. Bu çalışmaları sadece kamu imkanlarıyla yapmaya çalıştığımızda buraya 50 milyon dolar en az yatırım gerekiyor. Biz burada çok daha farklı bir adım attık, bizim yüksek teknolojiye hemen ihtiyacımız var. Arifiye'de ki ana bakım fabrikanın işletmesini modernizasyonu gerçekleştirmek ve üretimi hızlandırmak adına BMC'nin yüzde 50-50 Katar'la ortaklığımız var, aynı ortaklığı buraya taşıdık 25 yıllığına burayı BMC'ye devrettik. Bay Kemal sattılar diyor, satılan birisi var sensin. Niye yalan söylüyorsun, burada kesinlikle mülkiyet devri söz konusu değildir. Varsa böyle bir şey ispatla, ben her şeyi bırakmaya varım, sen siyasetten çekilmeye var mısın? Çünkü dürüst değil, yalancısın. Bu fabrikanın arazisi taşınmazları, ekipmanları devlete ait olarak kalacak, sadece işletmesi özel sektörde olacak 25 yıllığına. Burada çalışan işçilerimiz hiç bir hak kaybı yaşamadan üretimine devam edecek. Üretim artışı sonucunda ister istemez ilave istihdama ihtiyaç duyulacak. Savunma sanayimiz daha da güçlenecek" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA