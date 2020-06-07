Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u rahmetle andı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u rahmetle andı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümü dolayısıyla rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u rahmetle andı
07.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:41

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümü dolayısıyla rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Türk edebiyatının iki müstesna gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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