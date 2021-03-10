Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahsımıza, ailemize, Meclis'teki, partideki, hükümetteki çalışma arkadaşlarımıza saldırarak bizi yolumuzdan...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahsımıza, ailemize, Meclis'teki, partideki, hükümetteki çalışma arkadaşlarımıza saldırarak bizi yolumuzdan...

10.03.2021 12:37 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahsımıza, ailemize, Meclis'teki, partideki, hükümetteki çalışma arkadaşlarımıza saldırarak bizi yolumuzdan alıkoyabileceklerini sananları acı bir tebessümle takip ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahsımıza, ailemize, Meclis'teki, partideki, hükümetteki çalışma arkadaşlarımıza saldırarak bizi yolumuzdan alıkoyabileceklerini sananları acı bir tebessümle takip ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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