Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahsımıza, ailemize, Meclis'teki, partideki, hükümetteki çalışma arkadaşlarımıza saldırarak bizi yolumuzdan...
10.03.2021 12:37 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahsımıza, ailemize, Meclis'teki, partideki, hükümetteki çalışma arkadaşlarımıza saldırarak bizi yolumuzdan alıkoyabileceklerini sananları acı bir tebessümle takip ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahsımıza, ailemize, Meclis'teki, partideki, hükümetteki çalışma arkadaşlarımıza saldırarak bizi yolumuzdan alıkoyabileceklerini sananları acı bir tebessümle takip ediyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan