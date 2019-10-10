10.10.2019 13:39

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüde konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahıslar gelir geçer ama dava her zaman baki kalır. AK Parti için siyaset budur, böyle kalmaya da devam edecektir"

Kaynak: AA