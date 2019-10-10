Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahıslar gelir geçer ama dava her zaman baki kalır"
SON DAKİKA: Barış Pınarı Harekatı'nda ikinci gün! İşte anbean yaşananlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahıslar gelir geçer ama dava her zaman baki kalır"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüde konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş...

10.10.2019 13:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüde konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahıslar gelir geçer ama dava her zaman baki kalır. AK Parti için siyaset budur, böyle kalmaya da devam edecektir"

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et