Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklar olduğunu unutmamamız lazım. Büyükşehirlerimiz olmak üzere tüm belediye... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklar olduğunu unutmamamız lazım. Büyükşehirlerimiz olmak üzere tüm belediye...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklar olduğunu unutmamamız lazım. Büyükşehirlerimiz olmak üzere tüm belediye başkanlarımıza sesleniyorum.

İZMİR (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklar olduğunu unutmamamız lazım. Büyükşehirlerimiz olmak üzere tüm belediye başkanlarımıza sesleniyorum. Sahipsiz hayvanlar için lütfen ön alın."

-"Depreme karşı kentsel dönüşüme hız verdik. 9 yılda 1,7 milyon konutu dönüştürerek önemli bir başarı elde ettik."

-"Ana muhalefetin başındaki zat nereden milletvekili. İzmir, İzmir'in belediyesi onlarda. Yahu İzmir'de acaba o kaçak yapılaşmanın olduğu bölgelerde o gecekonduların olduğu bölgelerde belediyeniz nerede bir kentsel dönüşüm projesi uyguladı? Yok"

-" Ama bunu benim konuşmam yetmiyor. Benim İzmir teşkilatımın, İzmir milletvekillerimin kapı kapı dolaşarak, bunları da işaret ederek anlatması lazım. Halen ülke sathında 330 bin konutun dönüşüm inşaatları sürüyor. TOKİ 1,1 milyon konutla çok büyük katkı sağladı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklar olduğunu unutmamamız lazım. Büyükşehirlerimiz olmak üzere tüm belediye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklar olduğunu unutmamamız lazım. Büyükşehirlerimiz olmak üzere tüm belediye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklar olduğunu unutmamamız lazım. Büyükşehirlerimiz olmak üzere tüm belediye...

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