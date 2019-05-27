Cumhurbaşkanı Erdoğan sahilde iftar saatini bekleyen vatandaşlarla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde iftar saatini bekleyen vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Erdoğan, onlarla sohbet edip, çocuklara oyuncak dağıttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 19.15 sıralarında Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Zeytinburnu sahiline geldi. Erdoğan, iftarlarını deniz kenarında yapmak için sahildeki parklara gelen vatandaşları ziyaret etti. İftar saatini bekleyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı. Erdoğan, bazı vatandaşların ise ricasını kırmayarak onlarla selfie çekindi.

(İHA)

Kaynak: İHA