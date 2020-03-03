Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Politikaları Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Politikaları Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sağlık Politikaları Kurulu Toplantısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sağlık Politikaları Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

03.03.2020 17:53 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Politikaları Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Sağlık Politikaları Kurulu Toplantısı

Cumhurbaşkanı ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sağlık Politikaları Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Politikaları Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti
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