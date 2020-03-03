Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Politikaları Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sağlık Politikaları Kurulu Toplantısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sağlık Politikaları Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.
03.03.2020 17:53 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:53
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Sağlık Politikaları Kurulu Toplantısı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sağlık Politikaları Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.
Kaynak: AA