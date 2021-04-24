Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftar programında buluştu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftar programında buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftar programında buluştu
Anadolu Ajansı / Berk Özkan - Haberler | Güncel

Üsküdar'da sağlık çalışanlarıyla iftar programında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, program sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte kamera karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden Selimiye Mahallesi'ndeki Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğüne geçti. Burada kendisine eşlik eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarıyla birlikte orucunu açtı.

İftar programı sonrası Bakan Koca ile kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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