Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık altyapımızın gücüyle, koronavirüse karşı mücadele gibi zor bir... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık altyapımızın gücüyle, koronavirüse karşı mücadele gibi zor bir süreci de inşallah örnek bir sınav vererek atlatacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık altyapımızın gücüyle, koronavirüse karşı mücadele gibi zor bir süreci de inşallah örnek bir sınav vererek atlatacağız." Kaynak: AA