Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağda solda bazı duyduğunuz çatlak seslere asla kulak vermeyin, biz emin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağda solda bazı duyduğunuz çatlak seslere asla kulak vermeyin, biz emin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağda solda bazı duyduğunuz çatlak seslere asla kulak vermeyin, biz emin adımlarla yolumuzda devam ediyoruz.

4.08.2019 21:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağda solda bazı duyduğunuz çatlak seslere asla kulak vermeyin, biz emin adımlarla yolumuzda devam ediyoruz."

Kaynak: AA
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